تدرس شركة”سابك” السعودية فرصا للوصول إلى الأسواق الإفريقية، وإقامة مصانع جديدة هناك، حسب ما أكده يوسف البنيان الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد.

كانت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات فى العالم، أعلنت فى وقت سابق اليوم ارتفاع صافى ربح الربع الأول من العام 5.4%

حققت الشركة 5.51 مليار ريال (1.47 مليار دولار) ربحا صافيا فى الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس الماضى ارتفاعا من 5.23 مليار ريال قبل عام.

وأبلغ الرئيس التنفيذى الصحفيين خلال مؤتمر بخصوص النتائج المالية أن لدى الشركة ديونا بأكثر من 27 مليار ريال تستحق هذا العام وأن خيارات جمع التمويل عن طريق السندات أو أدوات أخرى متاحة دائما.

The post شركة “سابك” السعودية تدرس أنشاء مصانع فى إفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية