تبادل التهم بشأن أزمة مخابز اجدابيا

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة أن مخازن بلدية اجدابيا لم تتمكن من الحصول على مخصصاتها من الدقيق وفق جدول الدفعة الثالثة من دقيق المخابز لعام 2018.

وأوضحت الوزارة أن تأخير عمليات توزيع مخصصات الدقيق المتواجدة بمخازن صندوق موازنة الأسعار من 15 أبريل الجاري على مخازن اجدابيا جاء نتيجة تدخل أطراف بالبلدية دون نقابة المخابز ومراقبة الاقتصاد.

وأكدت الوزارة أن هذه التدخلات أدت إلى تعثر توزيع مخصصات الدقيق على المخابز وحرمان المواطنين من الحصول على رغيف الخبز بالسعر والوزن المحددان قانونيا.

ونبهت الوزارة كافة الجهات الغير مخولة بالتحكم في عمليات توزيع الدقيق بعدم التدخل في عملها.

ويشار إلى أن الوزارة قامت بوضع جدول زمني أسبوعي بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار بتوريد كميات الدقيق على البلديات بالزمان والمكان المحددين، وبدأت كافة البلديات باستلام مخصصاتها ما عدا بلدية اجدابيا.

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