اقتصاد

تبادل التهم بشأن أزمة مخابز اجدابيا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة أن مخازن بلدية اجدابيا لم تتمكن من الحصول على مخصصاتها من الدقيق وفق جدول الدفعة الثالثة من دقيق المخابز لعام 2018.

وأوضحت الوزارة أن تأخير عمليات توزيع مخصصات الدقيق المتواجدة بمخازن صندوق موازنة الأسعار من 15 أبريل الجاري على مخازن اجدابيا جاء نتيجة تدخل أطراف بالبلدية دون نقابة المخابز ومراقبة الاقتصاد.

وأكدت الوزارة أن هذه التدخلات أدت إلى تعثر توزيع مخصصات الدقيق على المخابز وحرمان المواطنين من الحصول على رغيف الخبز بالسعر والوزن المحددان قانونيا.

ونبهت الوزارة كافة الجهات الغير مخولة بالتحكم في عمليات توزيع الدقيق بعدم التدخل في عملها.

ويشار إلى أن الوزارة قامت بوضع جدول زمني أسبوعي بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار بتوريد كميات الدقيق على البلديات بالزمان والمكان المحددين، وبدأت كافة البلديات باستلام مخصصاتها ما عدا بلدية اجدابيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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