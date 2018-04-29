بنغازي تحتضن ملتقى ومعرض دولي للنفط والغاز أكتوبر القادم

أعلنت شركة الخليج العربي عن إنطلاق أعمال الملتقى والمعرض الدولي للنفط والغاز في أكتوبر القادم، وهو تجربة جديدة في مجال المعارض المتخصصة في الصناعات النفطية.

وقال رئيس الملتقى والمعرض الدولي للنفط والغاز مسعود العوامي، خلال مؤتمر صحفي في شركة الخليج العربي للنفط، إن إقامة مثل هذه المعارض التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للدولة الليبية، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن جانبه، أكّد عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة، على أهمية المؤتمر على صعيد سوق النفط والغاز وتبادل الخبرات، وهو فرصة لإنعاش الاقتصاد الليبي.

وعبَّـر عضو لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، جاد الله العوكلي، عن سعادته بعودة مدينة بنغازي، معتبرًا أن المعرض فرصة لتحسين صورة هذه المدينة العصية، وأضاف أن هذا المؤتمر يعتبر تجربة جديدة في مجال المعارض المتخصصة في الصناعات النفطية، داعيًا العاملين في هذا القطاع إلى التحلي بروح الجماعة.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 9-11 أكتوبر المقبل، عدة محاور من بينها، الاستكشاف والإنتاج وتطوير الاحتياطي، والصيانة والمشاريع، والتكريروالبتروكيماويات، والصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامةـ والابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت مارس/آذار الماضي عن إقامة ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز في الفترة من 09 الى 11 اكتوبر 2018 بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية العالمية في مجال النفط والغاز .

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