داخلية الوفاق تتفق مع بريطانيا على إجراء دورات للتأهيل في مكافحة الجريمة وغسيل الأموال

اتفق جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق مع الوكالة البريطانية لمكافحة الإجرام على إجراء دورات تدريبية لعناصر الجهاز لتأهيل قدراتهم في مكافحة الجريمة وكذلك تأهيل عناصر التحريات في مجالات تتبع جرائم غسيل الأموال وتتبع الأموال المٌهربة.

ونشرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني صباح الأحد بيانا قصيرا قالت فيه إن أحد خبراء الوكالة البريطانية سيكون حاضرا لتطوير أداء العاملين بالإدارة المختصة في الجهاز بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي خبر آخر قالت وزارة الداخلية إن الدورة التدريبية في مجال مسرح الجريمة بإشراف جهاز المباحث الجنائية مستمرة، وأضافت أن الدورة تجري باستضافة من مديرية امن مدينة يفرن غرب ليبيا.

وتقام الدورة بحضور عدد من الخبراء والمختصين في جمع الاستدلالات إضافة إلى بعض الضباط وضباط الصف المنتسبين لمديرية امن يفرن والمناطق المجاورة لها.

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