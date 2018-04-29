رئيس هيأة الكهرباء بالمؤقتة يتفقد مشروعا مهما

أجدابيا-العنوان

أجرى رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس فخري المسماري جولة تفقدية لبعض المشاريع التي تشرف الهيأة على إنشائها.

وقام المسماري بزيارة لمشروع خط رابط بين أجدابيا قمينس (جهد 220ك.ف) والذي سيقوم بنقل الطاقة من محطة الزويتينة إلى الشرق الليبي من أجل المساهمة بشكل كبير في تغذية الشبكة واستقرارها.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة إن المسماري حث الشركة القائمة بالمشروع لإتمام الصيانة اللازمة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع تعهدت بتسليم المشروع في بحر أسبوع.

وقدمت الشركة لرئيس الهيأة الشكر والعرفان على تقديمه الدعم المعنوي والمادي وعلى تذليل الصعاب وتوفير السيولة المالية اللازمة لإنهاء العمل.

ويعد هذا المشروع جزءا من سلسلة مشاريع مهمة وحيوية تشرف عليها الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة وذلك لأنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي على الشرق الليبي وكامل البلاد.

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