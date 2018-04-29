ليبيا المركزي: الدين العام يقفز بنسبة 39%

العنوان-طرابلس

قالت مصادر صحفية إن بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أظهرت أن الدين العام في ليبيا قفز بنسبة 39 في المئة، في غضون ثلاثة أشهر، ليواصل بذلك معدلات الصعود غير المسبوقة.

وأشارت المركزي إلى أن الدين العام بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2018 نحو 100 مليار دينار، مقابل72 مليار دينار في نهاية ديسمبر العام الماضي.

يشار إلى أن البنك الدولي كان قد ذكر في تقرير له، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، التي اختتمت أعمالها يوم الأحد الماضي، أن الدين المحلي بلغ 59 مليار دينار في نهاية سبتمبر2017.

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