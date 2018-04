أدنوك الإماراتية تمنح شركة نمساوية حصة فى امتياز نفطى بحرى

قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقا مدته 40 عاما مع أو.ام.فى تمنح بموجبه مجموعة النفط والغاز النمساوية حصة تبلغ 20 % فى امتياز صرب وأم اللولو النفطى البحرى فى أبوظبى.

وقالت أدنوك فى بيان إن أو.ام.فى ساهمت برسوم مشاركة قدرها 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لدخول الامتياز البحرى، مضيفة أنها ستحتفظ بحصة أغلبية قدرها 60 % فيه.

حضر مراسم التوقيع ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار النمساوى سيباستيان كورتس، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقالت أدنوك إن أو.ام.فى تعمل معها فى عدد من المشروعات الأخرى، بما في ذلك تقييم حقل الشويهات للغاز.

وقال الرئيس التنفيذى لأدنوك سلطان الجابر فى بيان إن نمو الاقتصاد العالمى وزيادة الطلب على النفط والمنتجات المكررة والبتروكيماويات يفتحان المجال أمام فرص جديدة لخلق قيمة فى جميع أنشطة المنبع والمصب.

