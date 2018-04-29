الكبير يخذل الليبيين في رمضان

قد يواجه الليبيون في شهر رمضان مشكلة كبيرة تضاف إلى “سلة الهموم” التي حملوها على أكتافهم خلال السنوات الماضية وما يزالون يكابدون للوصول إلى “غدٍ مشرق”.

أجواء الفرحة الرمضانية في ليبيا قد ينغصها ما أعلن عنه رئيس صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، بأن الصندوق عاجز عن توريد المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل والمساهمة في توفيرها للأسواق والمستهلكين.

وأوضح الشيباني لـ”وال- طرابلس”، أن صندوق موازنة الأسعار لم يستعد نهائيا لشهر رمضان من ناحية توفير السلع ولم يستورد أي منها، عازيا ذلك لعدم فتح اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي للصندوق.

وأشار الشيباني أن ما يتوفر في مستودعات صندوق موازنة الأسعار، باقي السلع المستوردة خلال الفترة الماضية، مبينا أنها عبارة عن مكرونة وزيت وطماطم حصص الجمعيات لمدة شهر واحد فقط.

واتهم الشيباني مصرف ليبيا المركزي بأنه يفتح الاعتمادات للشركات الخاصة، ويحجبها عن صندوق موازنة الأسعار، معربا عن أسفه عن رفض المصرف التعامل مع الصندوق لتوفير السلع والمواد الغذائية.

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