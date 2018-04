شبكة أمريكية: الاقتصاد المصرى بدأ يجنى نتائج تحرير سعر الصرف

أشادتشبكة “سى إن بى سي” الإخبارية الأمريكية بالاقتصاد المصرى مؤكدة بدء ظهور إشارات حقيقية على الاستقرار ، متعافيا من أزمات ألمت به سابقا ، ليبدأ فى جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016، ومتغلبا على ارتفاع معدلات التضخم فى الفترة الماضية.

وأوضحت الشبكة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، أن المستثمرين لا يزالون متحمسين لحالة الانتعاش التى تشهدها مصر منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة بعد نجاح مصر فى التوقيع على اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بجانب إمكانية الحصول على 3 مليارات دولار أخرى من البنك الإسلامى للتنمية.

وأضافت أن المستثمرين يعيدون النظر لإمكانيات الاقتصاد المصرى ، فى الوقت الذى يتوقع أن ينجح اقتصادها فى توفير عائدات قوية، كما تتوقع الشبكة زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ونقلت شبكة (سى ان بى سي) عن دينيس سايمون الرئيس المشارك لوحدة ديون الأسواق الناشئة فى شركة “لازارد أست مانجمنت” ، قوله إن برنامج صندوق النقد الدولى ساعد فى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى ، وسمح لمصر بإجراء إصلاحات كبيرة لإعادة ضبط الأوضاع المالية.

وأضاف سايمون “بدأت مصر فى جنى ثمار قرار تحرير سعر الصرف الذى بدا قاسيا فى حينها“.

ولفتت الشبكة إلى أن قرار البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر 2016 بإزالة كافة القيود على تداول الجنيه المصرى آتى ثماره ، وانخفضت الضغوط التضخمية على الأسعار رغم ارتفاعها إلى 33 فى المائة فى يوليو الماضى لتصل إلى أقل من 12 فى المائة حاليا، وهو أدنى مستوى لها فى عامين

