وزارة المالية: إحالة المخصصات المالية لمرتبات (يناير فبراير مارس أبريل) في 2 مايو

البيضاء 30 أبريل 2018 (وال) – ذكرت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة أنها سوف تشرع في إحالة المخصصات المالية لمرتبات (يناير فبراير مارس أبريل) 2018 اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 02 مايو 2018.

وشددت الوزارة على مدراء ومكاتب الخدمات المالية في البلديات والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة توفير التسوية الدفترية والمصرفية ونسخة من كشف حساب المصرفي حتى تاريخ 30 أبريل 2018، وكشف بالصكوك المعلقة حتى 30 أبريل 2018 .

وطالبت أيضًا بتقديم تقرير مصروفات الإيرادات اعتبارا من 01 يناير 2018 حتى 30 أبريل 2018 بالحوالات المالية من وزارة المالية في طرابلس حتى 30 أبريل 2018 .

وشددت على ضرورة إحضار نسخة من إيصالات الدفع بالنسبة لسداد اشتراكات (صندوق الضمان الاجتماعي – الإيصال الإلكتروني – صندق التضامن) حتى تاريخ 30 أبريل 2018، والتسوية الدفترية والمصرفية لحساب الإيرادات ومايفيد إحالتهن إلى حساب الإيراد العام في مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء رقم (102- 190 – 661).

وطالب معالي وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة كامل الحاسي مراقبي ومدراء ومكاتب الخدمات المالية في البلديات والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة التواصل مع إدارة المتابعة في ديوان الوزارة لاستلام البيانات الوظيفية للموظفين التابعين لهم والمفرج عنها خلال حركة مرتبات (يناير – فبراير – أبريل – أبريل) 2018 توطئة للشروع في إعداد وطباعة المرتبات.

وشدد الحاسي على ضرورة تقديم كافة الإجراءات الإدارية للموظفين الذين ثبت أن لديهم ازدواج وظيفي للمندوبين المكلفين من قبل مراقبي الخدمات المالية في البلديات للبت فيها على وجه السرعة وفقا للإجراءات القانونية.

وأكد معالي وزير المالية والتخطيط على الأخذ في الاعتبار أن حركة تصحيح البيانات الوظيفية سوف يتعامل معها بصورة تلقائية مع الشهر التالي لتاريخ التصحيح الأمر الذي يستوجب الإسراع في عملية التصويب حتى تتمكن من معالجة كافة البيانات بمنظومة الفحص والتدقيق حفاظًا على وصول هذه المرتبات لمستحقيها في وقتها

وأشار الحاسي إلى أن الجهة التي تتأخر في التصويب أو بعدم موافاتنا بالبيانات في وقتها تتحمل مسؤولية تأخر صرف مرتبات موظفيها.(وال – البيضاء) أ د

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