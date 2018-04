خروج الوافدين ورسوم المرافقين يؤثر على سوق العقارات السعودية

أكد تقرير لشركة JLL نشرته وكالات الأنباء السعودية، أن استمرار خروج الوافدين بسبب فرض رسوم على المرافقين لهم، تسبب فى ضغوط انكماشية في أسعار العقارات وإيجاراتها، حسب ما أكده إبراهيم البلوشي، المدير الوطني لدى الشركة ومدير مكاتبها في السعودية.

وتوقع البلوشي أن تقل حدة التراجع بالعام الحالي مقارنة مع العامين الماضيين، مرجحا تغير الصورة في النصف الثاني من 2018 لتعود الأصول العقارية إلى مرحلة من مراحل الصعود.

وشهد قطاع الوحدات السكنية مزيدا من الانخفاض في أسعار البيع والإيجارات، كما أشار تقرير JLL إلى أنه لم يكن هناك أي أثر يُذكر على قطاع منافذ التجزئة في الربع الأول، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما يسعى قطاع الفنادق إلى زيادة مخزونه الحالي، بإضافة 1900 غرفة من المقرر إنجازها نهاية العام الحالي.

