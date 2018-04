منظمة العمل الدولية تشطب مصر من “القائمة السوداء”

ذكر محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، أن منظمة “العمل الدولية” حذفت مصر من القائمة السوداء التي تضم الدول التي تتهك حقوق العمال وتخالف الاتفاقات الدولية.

وأضاف سعفان، خلال احتفالية عيد العمال الأحد بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هذا الأمر دليل على التأثير الإيجابي لموقف مصر من القضايا العمالية داخليا وخارجيا.

وتابع: “وضعت القوى العاملة خطة لتحويل نظامها من الورقي إلى الإلكتروني وجرى إنجازه بنسبة 60% بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وكبرى شركات الاتصالات لتسهيل التواصل بين الوزارة والمواطنين”.

وكانت منظمة “العمل الدولية” قد أدرجت مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال وتخالف الاتفاقيات الدولية، والمعروفة إعلاميا باسم “القائمة السوداء”.

