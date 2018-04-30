المجلس البلدي سبها يشرع في تركيب أجهزة تحلية مياه لمدارس البلدية ويوفر لها القرطاسية

سبها 30 أبريل 2018 (وال) -باشر المجلس البلدي سبها في تركيب أجهزة تحلية ذات مواصفات عالية بمدارس البلدية حيث يستهدف المشروع قرابة 55 مدرسة بالمدينة.

وأفاد المجلس البلدي سبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: أنه ضمن خطة المجلس لدعم

المدارس تقرر تركيب أجهزة تحلية وتبريد وتعقيم المياه بمعدل جهازين بكل مدرسة، وكذلك توفير القرطاسية لإدارات المدارس المقدر عددها ب55 مدرسة.

وأشار المجلس إلى أن المرحلة الأولى من المشروع وهي توزيع القرطاسية على مدارس انتهت، بالتعاون مع مكتب مراقبة التعليم ستشرع البلدية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع ستكون من خلال تركيب أجهزة تحلية مياه بالمدارس.

وقرر المجلس البلدي دعم الأنشطة الطلابية والرياضية تحت إشراف مكتب النشاط والمشروعات بمكتب مراقبة التعليم فرع سبها. (وال – سبها) ا م

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