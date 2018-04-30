أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاثنين 30/4/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 30 ابريل 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.433 دينار مقارنة بـ 6.430 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.784 دينار مقارنة بـ 7.781 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.864 دينار مقارنة بـ 8.861 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 1

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.435 دينار 6.415 دينار اليورو 7.787 دينار 7.707 دينار الجنية الاسترليني 8.867 دينار 8.787 دينار الليرة التركية 1.590 دينار 1.510 دينار الدينار التونسي 2.62 دينار 2.54 دينار الجنية المصري 0.364 دينار 0.284 دينار الدولار الكندي 5.005 دينار 4.925 دينار الدينار الاردني 9.073 دينار 8.993 دينار حوالات دبي-تركيا 6.460 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.65 دينار كاش – 7.40 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.020 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.980 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 200.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 233 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 267 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.8 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.