هل سيعاني الليبيون من شح السلع في رمضان؟ صندوق موازنة السعار يؤكد

قال رئيس صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، إن الصندوق عاجز عن توريد المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك والمساهمة في توفيرها.

وأوضح الشيباني في لقاء له مع وكالة الأنباء الليبية “وال” أن الصندوق لم يستورد أية سلع أو مواد غذائية استعدادًا لشهر رمضان، مشيرا إلى أنه منذ شهر أكتوبر 2017 لم يفتح أي اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي لصندوق موازنة الأسعار .

وبيّن صندوق موزانة الأسعار أن السلع الموجودة في مخازن صندوق موازنة الأسعار هي سلع متبقية مما استورده الصندوق خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن معكرونة وزيت وطماطم حصص الجمعيات الاستهلاكية لمدة شهر واحد فقط.

واتهم رئيس صندوق موازنة الأسعار المصرف المركزي بالامتناع عن فتح اعتمادات للصندوق، في الوقت الذي يقوم فيه بفتح اعتمادات للشركات الخاصة، معبرًا عن أسفه لما سماه «رفض مصرف ليبيا المركزي التعامل مع الصندوق في توفير المواد الغذائية.

و جاءت تصريحات مدير صندوق موازنة الاسعار بعد أيام

من اعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أنه أذن باستيراد لـ13 سلعة غذائية بقيمة 450 مليون دولار أميركي.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له إن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات مع وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني من جهة، والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب من جهة أخرى.

وأوضح البيان الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن الرئاسي سيشكل لجنة تنفيذية لتنفيذ القرار الصادر عن المجلس، مشير إلى أن مهام اللجنة هي استلام ومراجعة طلبات التوريد برسم تحصيل المستندات الرسمية وبما لا يخالف القانون الليبي، والموافقة على طلبات توريد السلع الأساسية، وإحالتها إلى المصرف المركزي بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد والصناعة.

واشترط الرئاسي على الجهات الموردة أن تصل السلع الموردة إلى الموانئ والمنافذ الجمركية الليبية خلال مدة أقصاها السادس من يوليو القادم، مشيرا إلى أن السلع الواصلة بعد هذا التاريخ والمشمولة في هذا القرار لن يعتد بها.

وبيّن قرار الرئاسي أن الطّلبات التي ستقدّم لاستيراد السلع ستكون عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة، وأن تاريخ تسجيل الشركات التي ستقدّم أوراقها للحصول على الاعتمادات، سيبدأ من اليوم وهو تاريخ صدرو القرار، موضحا أن لا يعتد بأي طلبات مقدّمة قبل هذا التاريخ.

الجدير بالذكر أن المصرف المركزي أعلن في منتصف ابريل الجاري انه وافق على تغطية الاعتمادات المستندية لـ2722 طلبًا بقيمة إجمالية تقدر بــ 2 ملياري دولار منذ الأول من يناير الماضي، بالإضافة إلى وجود 1187 طلبًا تحت الإجراء بقيمة مليار دولار.

وأرجع المركزي الإعلان عن تلك التدابير العاجلة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي؛ بهدف حل أزمة نقص السلع وارتفاع أسعارها مع اقتراب شهر رمضان.

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