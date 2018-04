المملكة القابضة توقع اتفاقية لبيع فنادق “موفنبيك” لـ أكور هوتيلز

وقعت المملكة القابضة اتفاقية لبيع فنادق ومنتجعات “موفنبيك” إلى AccorHotels الفرنسية المدرجة في السوق المالي الفرنسي، وضمن مؤشر CAC 40.

يذكر أن المملكة القابضة تمتلك حصة 33% من أسهم “موفنبيك”. كما تمتلك نحو 6% من AccorHotels، وبحسب ما نقلت وكالة رويترز بلغت قيمة الصفقة 567 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يتم عقد الصفقة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث تخضع هذه الصفقة إلى الأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار، وتعمل مجموعة “موفنبيك” في 27 دولة وتضم 84 فندقا.

ويذكر أن مجموعةACCOR HOTELS تضم نحو 27 فندقا عالميا.

