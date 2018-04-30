نصية: الحل يكمن في انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

طبرق 30 أبريل 2018 (وال) -أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على أن الذهاب للانتخابات بالوضع الحالي قد يكون حلاً لتجنب استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما وانتشار الفساد الإداري والمالي والفوضى العارمة التي تمهد لاستخدام القوة والعنف في الصراع على النفوذ والمكاسب خاصةً مع تعثر إصدار قانون الاستفتاء وتعديل الاتفاق السياسي.

وقال نصية وهو رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إنه “يشترط أن تكون هذه الانتخابات رئاسية وبرلمانية ولا ننخدع مرة أخرى بإجراء انتخابات برلمانية فقط ونظل نلف في نفس الحلقة بقيادة جماعية هشة غير قادرة على استعادة الدولة”.

ورأى عضو مجلس النواب أن تحقيق ذلك يتطلب تعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وإشراف الأمم المتحدة على ذلك بالإضافة لتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بذلك تتولى اجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير” على سبيل المثال المادة (1) و (3) انتخاب الرئيس مباشر او غير مباشر، المادة (5) تحديد مدة زمنية لمجلس النواب والرئيس والاجراءات في حالة عدم وجود دستور دائم”.

وأضاف أن الوصول لما ذكر أعلاه يتطلب أيضاً استمرار هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة وقيام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد وإصداره قانون الانتخابات وأخيراً اجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في نهاية عام 2018.(وال – طبرق) ا م

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