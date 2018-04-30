مدير عام مطار طبرق الدولي يعلن استقالته من منصبه

طبرق 30 أبريل 2018 (وال)- تقدم مدير عام مطار طبرق الدولي، حسن هليل، اليوم الإثنين باستقالته من العمل مديرًا عامًا للمطار، فيما برر استقالته بنقص الإمكانات وتداخل السلطات وعددها.

ونقلت صحيفة العنوان عن هليل استقالته الموجهة إلى رئيس هيأة المواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، ورئيس مصلحة المطارات طرابلس، ورئيس مصلحة المطارات، وعميد بلدية طبرق.

وأكد هليل أنه حاول تسيير العمل بما يضمن احتياجات الناس ويؤمن لهم خدمات آمنة، ولكن طلب الإعفاء الاختياري جاء لعجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لرفعة العمل. (وال – طبرق) ا م

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