اقتصاد

ماراثون تتوسع بعد خروجها من ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت ماراثون بتروليوم الأميركية خطة لشراء منافستها انديفور بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار، لإقامة شركة تتجاوز فاليرو إنرجي كورب كأكبر شركة تكرير أمريكية من حيث الطاقة.

وتقدر الصفقة المكونة من مبالغ نقدية وأسهم انديفور بنحو 152 دولارا للسهم، بعلاوة 24 بالمئة فوق سعر سهم انديفور عند الإغلاق يوم الجمعة.

وسيكون لدى الشركة المدمجة القدرة على معالجة نحو 3.1 مليون برميل يوميا وشبكة كبيرة من محطات البيع بالتجزئة وخطوط أنابيب للنفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة.

وأثارت صفقة وقعت مؤخراً بين ماراثون وتوتال الفرنسية الجدل في ليبيا، بعد بيع الأولى حصتها المقدرة بـ16 في المائة من امتياز الواحة إلى الشركة الفرنسية، وسط انتقادات من المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن الصفقة تمت من دون علمها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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