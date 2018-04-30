مجلس الوزراء يأذن لوزارة المالية بتخصيص مليون وثمانمائة ألف دينار لصندوق دعم الزواج

البيضاء 30 أبريل 2018 (وال) – أذن مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة في قراره رقم (223) لسنة 2018 م لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص وتسييل مبلغ مالي وقدرة (1,800,000 د.ل ) مليون وثمانمائة الف دينار ليبي لصندوق دعم الزواج.

وبحسب القرار فإن المبلغ المذكور لتغطية الترتيبات المالية المتعلقة بالعرس الجماعي الأول في منطقة غدامس ودرج وماترس وادال وتقطة وشعواء وسناون وذلك خصما من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض لسنة 2018 م.

ونص القرار على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.(وال – البيضاء) إ م / أ د

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