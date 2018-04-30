العامّة للكهرباء تعلن أن العجز العام في الشبكة يمثل تحديا في انقطاع الكهرباء في شهر رمضان

وأرجع ساسي، في تصريح صحفي لقناة ليبيا روحها الوطن ، استمرار أزمة العجز في شبكة الكهرباء إلى عدم قدرة الشركة على إتمام الاستراتيجية والمخططات التي أعلنتها في السابق، لاسيما في محطة أوباري التي خططت الشركة لدخولها العمل بشكل كامل خلال شهر أبريل الجاري بقدرة 640 ميجا وات، وهو ما كان سيسد العجز في الشبكة.

وأوضح ساسي أن عمليات التخريب والسرقات التي تتعرض لها المنشآت التابعة للشركة والمحطات والخطوط، أدت إلى تزايد الأزمة انقطاع الكهرباء على المناطق الليبية.

وأشار علي ساسي إلى انخفاض الجهد في منطقة الجنوب التي تحتاج خطوطًا ذات مواصفات خاصة وهو غير متاح حاليًا بالنسبة للشركة.

وتعرض مهندسون أجانب عاملون في محطة أوباري الغازية والتي تقع جنوب ليبيا لعملية خطف، أثناء مرورهم على الطريق العام الرابط بين أوباري وغات عندما كانوا في طريقهم من مطار أوباري إلى المحطة الغازية، وهو ما أوقف العمل بالمحطة.

وجرى تدشين محطة أوباري الغازية في يناير 2013 بقدرة توليد كهربائية تصل إلى 640 ميغاوات، وبقيمة إجمالية بلغت 650 مليون دينار

واضطرت الشركة العامة للكهرباء خلال الفترات السابقة لتفعيل برنامج طرح الأحمال؛ بسبب فقدان الشبكة كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، ودخول فصل الصيف، لكنّها تحاول إجراء عمليات صيانة، بعدما توقفت مشروعات جديدة كانت تخطط لتنفيذها بسبب الأحداث الأمنية.

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر