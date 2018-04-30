وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة يبحث من مراقبة اقتصاد بنغازي الاستعدادات لشهر رمضان

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال)-عقد معالي وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور منير عصر الإثنين اجتماعا موسعا بديوان الوزارة في مدينة بنغازي مع مراقب اقتصاد المدينة ورؤساء الأقسام بالمراقبة، بحضور وكيل عام الوزارة الدكتور سهيل بوشيحة.

واطلع معالي الوزير الذي حضره مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة الأستاذ التهامي الأعتر، ومدير مكتب الإعلام بالوزارة السيد طلال عثمان، على الأوضاع العامة للمراقبة.

واستمع معالي الوزير الدكتور منير عصر خلال الاجتماع من مراقب اقتصاد بنغازي ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام على سير العمل بالمراقبة والعراقيل التي تواجه العاملين في القطاع.

وأوضح عصر أن هذه الزيارة دورية، لكنها تأتي الآن لبحث الترتيبات التي تقوم بها الوزارة للاستعداد للشهر الفضيل إلى جانب الوقوف على كل المستجدات التي من شأنها مساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.(وال –بنغازي) ا م

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