وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة تستعد لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالقطاع

البيضاء 30 أبريل 2018 (وال) -دعا وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة المكلف بتسيير شؤون الوزارة الدكتور سعد عقوب عبد الرازق السادة مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية ومدراء ادارات الخدمات الصحية بالبلديات والاجهزة التابعة للقطاع إلى ضرورة تفعيل وتشكيل لجان العطاءات الفرعية وسرعة تسجيل الشركات بالسجل الرسمي وبملف كامل المستندات القانونية تمهيدا لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالقطاع الصحي بمختلف مناطق البلاد.

وجاء طلب وكيل الوزارة بموجب كتاب إلى المسؤولين في القطاع حث فيه الجميع على ضرورة الالتزام بلائحة العقود الإدارية والإجراءات القانونية المنظمة.

كما طالب الوكيل كافة المرافق الصحية المعنية بقرارات مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية التواصل مع إدارة المشروعات بالوزارة لاعتماد الكراسات والمواصفات الخاصة بالمشاريع قبل البدء في إجراءات التعاقد، مؤكدا على ضرورة اعتماد المحاضر الخاصة بالترسية من لجنة العطاءات المركزية بالوزارة.

وشدد الوكيل على ضرورة التواصل مع إدارة المشروعات بالوزارة وتقديم كافة الإجراءات في مده أقصاها أسبوع من تاريخ الكتاب المؤرخ في 29 أبريل الجاري، وتقديم المشروعات في ملفات كاملة الإجراءات القانونية. (وال – البيضاء) ام

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال