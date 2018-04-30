مالية المؤقتة: تحويل مرتبات 4 أشهر

قررت وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، الشروع في تحويل مخصصات مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام الحالي، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

وطالبت الوزارة من مراقبي ومدراء مكاتب الخدمات المالية في البلديات، والمراقبين الماليين ومساعديهم لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة، توفير التسوية الدفترية والمصرفية ونسخة من كشف حساب المصرفي حتى تاريخ 30 أبريل 2018، وكشف بالصكوك المعلقة حتى التاريخ ذاته.

كما طلبت تقديم تقرير مصروفات الإيرادات اعتبارا من الأول من يناير حتى 30 أبريل 2018، وكشف بالحوالات المالية من وزارة المالية في طرابلس حتى 30 أبريل، مع إحضار نسخة من إيصالات الدفع بالنسبة لسداد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي والإيصال الإلكتروني وصندق التضامن، لغاية 30 أبريل، والتسوية الدفترية والمصرفية لحساب الإيرادات.

من جهته طالب وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي، المسؤولين المعنيين بالتواصل مع إدارة المتابعة في ديوان الوزارة لاستلام البيانات الوظيفية تمهيدا لإعداد وطباعة المرتبات.

وأكد ضرورة قيام الموظفين الذين ثبت أن لديهم ازدواج وظيفي بالإجراءات الإدارية للتعامل معها بأسرع وقت.

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