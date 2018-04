تجرى العملاق الألمانى فولكسفاجن، أكبر شركة صناعة سيارات فى العالم، محادثات لتأسيس مشروع مشترك مع ديدى تشو شينغ الصينية لإدارة جزء من أسطول الشركة المتخصصة فى خدمة حجز سيارات الأجرة والمساعدة فى تطوير سيارات “مخصصة” لخدمات ديدى.

وقال مسؤول تنفيذى كبير لدى فولكسفاجن إنه فى إطار الاتفاق بين فولكسفاجن وأكبر شركة لتطبيقات خدمات نقل الركاب فى الصين، والذى من المتوقع توقيعه فى أوائل الشهر القادم، فإن شركة صناعة السيارات الألمانية ستدير بشكل مبدئى أسطولا من حوالى 100 ألف سيارة جديدة لديدي، سيكون ثلثاها من سيارات مجموعة فولسكفاجن.

وستشترى فولكسفاجن بشكل مشترك بعض السيارات الجديدة مع ديدى كى تسمح للشركة الصينية بتوسيع أسطولها. وقال المسؤول الذى تحدث بشرط عدم نشر اسمه لأن المحادثات مازالت خاصة إن الشركتين تخططان فى نهاية المطاف للتعاون فى تصميم وتطوير سيارات مخصصة.

ولم يذكر المسؤول التنفيذى التفاصيل المالية للاتفاق لكنه قال إن فولكسفاجن ستحصل على شريحة من الإيرادات حالما يتطور المشروع.

والرواج المتنامى لتطبيقات خدمات نقل الركاب فى المدن المزدحمة مثل بكين وشنغهاى يظهر دلائل مبكرة على تقليص ملكية السيارات الخاصة، وقد يكون لهذا تبعات خطيرة على شركات صناعة السيارات القائمة ويجبر شركات مثل فولكسفاجن على إعادة صياغة أنشطتها والسعى لمصادر إيرادات جديدة فى المستقبل.

وقال المسؤول “للنجاح كشركة سيارات فى هذا النظام الجديد، فنحن بحاجة لأن نتعرف على عميلنا، ما رحلته وما يجب أن تكون عليه استراتيجيتنا”.

وأضاف أن الاتفاق سيتيح لفولكسفاجن فى نهاية المطاف بيانات هائلة بشأن سلوك العملاء لدى ديدى هى نتاج ثلاثة ملايين رحلة تقدمها يوميا فى الصين.

وقال مسؤول فولكسفاجن إن الهدف النهائى هو إنتاج واستخدام سيارات ذاتية القيادة.

The post فولكسفاجن تتفاوض مع شركة صينية لإدارة أسطول سيارات أجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية