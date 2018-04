العراق يوقع عقدا مع الصين لبناء مصفاة للنفط على الخليج

وقع العراق عقدا مع شريكتين صينيتين هما “باور تشاينا” و”نورينكو إنترناشيونال”، لبناء مصفاة نفطية في ميناء الفاو المطل على الخليج.

وقال مسؤول في قطاع النفط العراقي إن “طاقة إنتاج المصفاة ستصل إلى 300 ألف برميل يوميا، وستضم مصنعا لإنتاج البتروكيماويات”.

ومصفاة الفاو الواقعة جنوبي محافظة البصرة، أحد المشاريع التي يخطط لها العراق في سعيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية.

ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، وتقلصت الطاقة التكريرية للعراق عندما سيطر تنظيم “داعش” على أكبر محطة لتكرير الخام في بيجي شمالي بغداد عام 2014.

واستعادت القوات العراقية بيجي في عام 2015، لكن دمار كبيرا لحق بها خلال القتال،وتعتمد حكومة بغداد حاليا على مصفاة في منطقة الدورة ببغداد ومحطة الشعيبة في البصرة.

