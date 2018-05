البورصة المصرية تربح 9ر31 مليار جنيه خلال أبريل الجاري

المتوسط:

حققت البورصة المصرية مكاسب بلغت 9ر31 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بها نحو 006ر1 تريليون جنيه مقابل 1ر974 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغ نسبته 3ر3%.

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية الصادر اليوم، إلى ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ ارتفاعًا نسبته 84ر4% ليبلغ مستوى 18296 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 71ر0% ليصل إلى 877 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي أضاف 06ر3% إلى قيمته ليبلغ مستوى2307 نقطة.

وأضاف التقرير أن سوق الأسهم استحوذ على 37ر90% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63ر9% خلال الشهر الجاري.

وأفاد التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 04ر64 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 45ر23 في المائة والعرب على 51ر12 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ولفت الانتباه إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 797ر1 مليار جنيه خلال الشهر الجاري، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 41ر223 مليون جنيه.

وأظهر التقرير استحواذ المؤسسات على 42ر43% من المعاملات في البورصة المصرية، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58ر56%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 52ر263 مليون جنيه.

وبيّن التقرير الشهري للبورصة المصرية أن قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الشهر الجاري بلغت نحو 93ر3 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 605ر3 مليون سند.

