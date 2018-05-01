مالية الوفاق تناقش صرف المرتبات المتأخرة

أكد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، على ضرورة وضع الحلول الممكنة لأزمة المرتبات المتأخرة وصرفها خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك خلال اجتماعٍ موسعٍ ناقش فيه وزير المالية أسباب تأخر صرف جزء من المرتبات مع مديري الإدارات التابعة للوزراة.

وتناول الاجتماع الدور المشترك لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بشأن إجراءات التحويلات المالية الخاصة بالمرتبات، بالإضافة إلى مقترح تشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع الشخصيات ذات الخبرة المالية من الجامعات الليبية لوضع خطة تساعد على التخفيف من الأزمة المالية الحالية.

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