اقتصاد

الذهب يتراجع لأقل مستوى في 6 أسابيع 

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

(رويترز) – تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع مع صعود الدولار مقتربا من أعلى سعر له في 3 أشهر ونصف بينما ينتظر المستثمرون لمعرفة اتجاه السياسة النقدية الأميركية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وفي الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1310.77 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار 1310.01 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 21 مارس.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.5% إلى 1313.10 دولار للأوقية.

وقال مدير التداول في أواندا ستيفن إينس: “انتعاش الدولار في الفترة الأخيرة له أثر سلبي على الذهب حيث أخذت قوة التصحيح في الدولار الأميركي معظم المتعاملين على حين غرة”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 91.961 مع انتظار المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي وبيانات الوظائف التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن أدلة جديدة على قوة الاقتصاد الأميركي.

وانخفضت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 16.24 دولار للأوقية. ولامست الأسعار أدنى مستوياتها في نحو شهر عندما بلغت 16.18 دولار خلال الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.2% إلى 901.50 دولار للأوقية. ونزلت الأسعار إلى 896.50 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 18 ديسمبر 2017.

وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 958 دولارا للأوقية. ولامست الأسعار أقل مستوياتها في نحو 3 أسابيع عند 955.72 دولار في وقت سابق من اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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