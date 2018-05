وزير المالية السعودي يفتتح «يوروموني» غداً في الرياض

المتوسط:

يقوم وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، يوم غد الأربعاء، فعاليات بافتتاح مؤتمر يوروموني السعودية 2018، الذي تنظمه مؤسسة “يوروموني” العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، في فندق الفيصلية بالرياض، ويستمر على مدى يومين.

وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان، أن المؤتمر يُعد من أبرز المنتديات الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحظى باهتمام دولي كبير، وسمعة عالمية وريادة إقليمية.

وأضاف أن المؤتمر فرصة لتعزيز جسور التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد والأعمال داخل المملكة وخارجها، ويعد منصة اقتصادية تناقش آخر مستجدات الأعمال في الاقتصاد السعودي والدولي، مع تقديم صورة حول الفرص الناشئة لمختلف المبادرات التي قدمتها الجهات الحكومية، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها الإنفاق والإيرادات، والتركيز على نقاط الالتقاء مع القطاع الخاص الذي يشكل شريكا استراتيجيا في منظومة الاقتصاد السعودي.

وحول الشراكة القائمة بين وزارة المالية ومؤسسة “يوروموني” العالمية من خلال هذا المؤتمر، أوضح الثنيان أن هذه الشراكة نابعة من رصيد وافر لدى مؤتمر “يوروموني”، يتمثل بالدورات السنوية المتعاقبة التي تناولت الشؤون الاقتصادية السعودية، وارتباط ذلك بالمكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة على الصعيد السياسي والوضع الاقتصادي.

وتشارك وزارة المالية بجناح في المعرض المصاحب، مما يبُرز منصة (اعتماد) الرقمية التي تقدم خدمات مالية لجميع الجهات الحكومية بدءًا من وضع الميزانية، واعتمادات المشاريع، والمناقلات وآليات الصرف وغيرها.

وحول موضوعات المؤتمر لهذا العام، ذكر وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام أنها تتمحور حول الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية المهمة، التي ستسهم في تحول اقتصاد المملكة والمنطقة بأكملها، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسخير الإمكانات والجهود الممكنة لتنظيم وعقد مؤتمر “يوروموني السعودية 2018″، ليظهر بالصورة المطلوبة التي تجسد مكانة المملكة العالمية وريادتها الإقليمية، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه على مستوى الأطروحات والتوصيات.

