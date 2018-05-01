البنك الدولي :اقتصاد ليبيا غير مستقر ومصاب بتضخم قياسي

العنوان-ليبيا

وصف تقرير للبنك الدولي الاقتصاد في ليبيا بالمتغير غير المستقر نتيجة اصابته بتضخم قياسي غير مسبوق وعجز مالي مزدوج يحركه ارتفاع المصروفات في الموازنة.

ووفق تقرير البنك الدولي للعام 2018 فإن معدلات التضخم سجلت مستوى قياسياً نسبته 28.4% في عام 2017 بعد أن بلغ 25.9% عام 2016 و أن ارتفاع معدل التضخم أدى الي مجموعة من المتاعب التي اثرت سلبا علي السكان والتي منها ضعف الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر وارتفاع اسعار السلع الاساسية وانخفاض قيمة الدينار الليبي في مواجهه الدولار في السوق الموازي.

يشار إلى أن بيانات مصرف ليبيا المركزي أظهرت بأن الدين العام بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2018 نحو 100 مليار دينار (74.7 مليار دولار)، مقابل 72 مليار دينار (53.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2017 وهو ما يهدد بتفاقم الدين العام وبتقلص فرص تعافي الاقتصاد في المستقبل لا سيما في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتضرر البنية التحتية للبلاد بشكل كبير وتردي القطاع المصرفي.

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