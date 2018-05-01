الاتحاد الوطني للعمال ليبيا ببنغازي يحتفل باليوم العالمي للعمال

بنغازي 01 مايو 2018 (وال)- أقيم بمقر الاتحاد الوطني للعمال ليبيا فرع بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة ذكرى عيد العمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام .

هذا وقد شارك في الاحتفالية التي نظمها المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع بنغازي، عدد من العمال والمهتمين .

وقال رئيس الاتحاد الوطني للعمال فرع بنغازي الأستاذ ونيس التركي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – “إننا نحتفي بهذا اليوم بذكرى عيد العمال؛ لكن كان علينا أن نقف وقفة احتجاج لتردي الأوضاع المعيشة لكافة العاملين في القطاعات الخدمية العمالية، ونراها اليوم متهالكة ومتوقفة حالياً، وهذا يشكل عبء على العامل في توفير سُبل العيش الكريم ” .

وأضاف التركي أنه “بهذه المناسبة نتمنى أن تفرج على الجميع، وعلى أن نأخذ كافة الأوضاع بعين الاعتبار، وكل عام وجميع العاملين بألف خير” .

من جانبه، قال المدير المالي والإداري للمكتب التنفيذي بالاتحاد الوطني للعمال فرع بنغازي الأستاذ فتحي علي المصراتي إن الاتحاد أكد إصراره على تنظيم هذه الاحتفالية البسيطة، رغم قلة الامكانيات .

وأضاف المصراتي أنه تم تنظيم الحفل تقديراً لأغلب القطاعات العمالية المتضررة، لذا كان الإصرار على إقامة هذه الاحتفالية لدعم العمال .

وتواصلت إلقاء الكلمات بهذه المناسبة، والتي أكدت جميعها على ضرورة مخاطبة ومطالبة مجلس النواب، بالنظر بعين الاعتبار إلى كافة العاملين في القطاعات، من أجل تحسين أوضاعهم ولنيل حقوقهم في ظل غياب المرتبات لفترة طويلة .

وفي ختام الاحتفالية ألقي بيان الختامي جاء فيه :

بيان الاتحاد الوطني للعمال ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للعمال 01 مايو 2018 م

“إن الاتحاد الوطني للعمال ليبيا بقياداته وكوادره النقابية وكافة منظماته العمالية المنطوية تحت لواءه؛ يتوجهون بالتهنئة لكافة عمال ليبيا بهذه المناسبة العظيمة في تاريخ الحركة النقابية العمالية” .

“وهنأ عمال ليبيا ببنغازي الشعب الليبي عامة بانتصارات جيشنا البطل بقيادته الرشيدة الحكيمة التي أدارت معركة التحرير من الخوارج والمارقين بكل حكمة واقتدار” .

وتابع البيان ” نبتهل إلى الله العلي القدير أن يعين الوطن على اجتياز أزماته وانقساماته التي أثرت سلبا على كافة أمور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأشار البيان إلى تأثر العمال بما آلت إليه أوضاع البلاد ” كان تأثيراً كبيراً على عمال الوطن الذين يعانون تدني مستوى الدخل للفرد، وتأخر صرف المرتبات، والارتفاع الكبير في الأسعار، وتغول السوق الموازية، وتوقف عجله الإنتاج في كثير من الوحدات الصناعية والإنتاجية والخدمية؛ وهذا جعل الكثير من العمال يدخلون تحت مستويي خط الفقر ويعانون الحاجة والعوز عاجزين حتى عن توفير قوت يومهم .

وطالب البيان بهذه المناسبة العمالية العالمية الجميع بالوقوف صفاً واحداً متلاحمين، لتخطي هذه الأزمات التي كثيراً منها مفتعلة وليشمر الجميع عن سواعدهم لبناء ليبيا والانتماء وليعود للبلاد الأمن والأمان وننعم بالخير .

وتوجه عمال ليبيا ببنغازي بالتحية والتهنئة لكافة عمال الوطن العربي وعمال العالم جميعاً بهذه المناسبة العالمية، وليتحد عمال العالم في مواجهه قوى الشر والعدوان والإرهاب . (وال – بنغازي) ر ع / س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال