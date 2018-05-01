الدولار يرتفع أمام الدينار الثلاثاء

شهدت أسعار صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ارتفاعاً ملحوظاً، الثلاثاء، بالتزامن بداية التعاملات بالسوق الموازي.

وافتتحت أسعار السوق عند 6.55 دينار مقابل الدولار الأميركي، بينما سجّل اليورو 7.82 دينار، واقترب الباوند من حاجز الـ9 دينار بعدما سجل 8.90 دينار، وفق الأرقام الصادرة عن السوق الموازية.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الارتفاع لن يدوم طويلاً بالنظر إلى افتقاده للعوامل الأساسية التي تتحكم بالسوق الليبي منذ أشهر.

ويشار إلى أن سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي سجل بالأمس 6.43 دينار، بينما سجل اليورو 7.74 دينار، أما الباوند فقد بلغ 8.76 دينار.

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