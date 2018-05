جنوب أفريقيا تدعم السعودية لإقامة منشآت لإنتاج الأسلحة

المتوسط:

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة باراماونت الجنوب أفريقية للصناعات الدفاعية يوم أمس الاثنين، أن المجموعة تجري محادثات مع الحكومة السعودية لإقامة منشآت لإنتاج الأسلحة في المملكة.

وتعد السعودية واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في العالم وتلتمس دعم شركاء دوليين لتطوير قدراتها التصنيعية بهدف إنتاج نصف ما تحتاجه من العتاد العسكري محليا بحلول 2030.

وقال إيفور إتشيكوفيتز رئيس المجموعة لرويترز في مؤتمر بأبوظبي ”نحن في مفاوضات مع حكومات مختلفة في الشرق الأوسط بينها السعودية بغية نقل التكنولوجيا وإقامة (منشآت) إنتاج في تلك الدول“.

فيما رفض إتشيكوفيتز الكشف عن العتاد الذي تجري الشركة ذات الملكية الخاصة محادثات لتصنيعه في السعودية لكنه قال إن المملكة ستكون محط تركيز للمجموعة خلال العامين المقبلين.

وتخوض السعودية حربا مكلفة في اليمن منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا ضد حركة الحوثيين المسلحة.

