أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 1/5/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 1 مايو 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.570 دينار مقارنة بـ 6.520 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل ملحوظ وبلغ سعره 7.938 دينار مقارنة بـ 7.890 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 9.037 دينار مقارنة بـ 8.985 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 5

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.590 دينار 6.570 دينار اليورو 7.962 دينار 7.882 دينار الجنية الاسترليني 9.065 دينار 8.985 دينار الليرة التركية 1.624 دينار 1.544 دينار الدينار التونسي 2.62 دينار 2.54 دينار الجنية المصري 0.373 دينار 0.293 دينار الدولار الكندي 5.134 دينار 5.054 دينار الدينار الاردني 9.288 دينار 9.208 دينار حوالات دبي-تركيا 6.575 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.750 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.450 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.350 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 236 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 270 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.9 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.