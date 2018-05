النقد العربي السعودي تؤكد ارتفاع الموجودات الأجنبية

المتوسط:

أشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع الموجودات الأجنبية لـ “ساما” 1.2% مقارنة مع فبراير الماضي لتصل إلى 1.8 ريال.

وتدهورت موجودات “ساما” على أساس سنوي، بتأثير من تراجع استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج بنحو 7.5% في، إلى 1.211 تريليون ريال، علماً بأنها تمثل63.4% من إجمالي الموجودات في مارس.

وفي المقابل، ارتفعت ودائع “ساما” لدى البنوك بالخارج 11%، إلى 392.4 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس من 2017.

واستقر إجمالي الاحتياطي النقدي لـ”ساما” من الذهب والنقد الأجنبي خلال مارس، عند 235.69 مليار ريال، مقارنة مع 235.82 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2017.

