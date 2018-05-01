تواصل توزيع مادة الدقيق على المخابز في بنغازي والمدن المجاورة

بنغازي 01 مايو 2018 (وال)- قام مدير المكتب الإعلامي بالوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة طلال عثمان، رفقة مراقب الاقتصاد بنغازي جمعة الرقاص بجولة لمخازن صندوق موازنة الأسعار بمنطقة قنفوذة غرب بنغازي .

هذا وتم خلال الزيارة أمس الأثنين، الوقوف على آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز في بنغازي والمدن المجاورة لها .

وكانت مراقبة الاقتصاد بنغازي قد باشرت يوم الأحد، في توزيع مادة الدقيق بكميات وصلت إلى قرابة 36.400 ألف كيس دقيق على المخابز، ولا تزال عمليات التوزيع متواصلة إلى حين توزيع على كافة المخابز .

وأشاد مدير المكتب الإعلامي بالوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة طلال عثمان بجهود موظفي صندوق موازنة الأسعار بنغازي، ورجال حرس البلدي، لجهودهم في توفير مادة الدقيق، ومتابعة عمليات التوزيع بإشراف جهاز الحرس البلدي. (وال- بنغازي) ر ت

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