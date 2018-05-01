مجلس النواب الليبي يهنئ العمــال بكافـة شرائحهم ومجالات عطائهم بمناسبة عيدهم

طبرق 01 مايو 2018 (وال)- تقــــدم مجلـس النــواب الليـــبي رئاســــة وأعضـــاء، بخالـص التهانــي وأطيــب الأمنيــات إلـى عمــال ليـبيـا بكافـة شرائحهم ومجالات عطائهم، بمناسبة عيدهم عيد العُمـال الذي يوافــق الأول من مايو من كل عام .

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “بهــذه المناسبــــــة نتقــدم بخالـص الشكــر والامتنــان إلى أصحـاب الهمم العاليــة والعزيمــة الصادقــة، إلى من يبذلون العطـاء الوافــر لبنـاء الوطـن ورفعتـه وتحقيـق تقدمه وازدهـاره في كافـة المجـالات، رغـم ما يمـر به الوطـن من أزمـات وما يقاسيــه العمـال من ظـروف صعبـة على كافــة المستـويــات، سائلــين المولــى أن يمـن عليهـم بالصحـة والعافيــة، وأن ينعــم على وطننــا بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار” . (وال- طبرق) ر ت

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