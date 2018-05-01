وزير مالية الوفاق يشدد على ضرورة تسييل المرتبات خلال الأيام القادمة

شدد وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني ” أسامة حماد” على ضرورة الانتهاء من إجراء تسييل المرتبات خلال الأيام القادمة، خلال اجتماع موسع عقده الإثنين مع مديري الإدارات التابعين للوزارة.

وناقش وزير الاقتصاد خلال الاجتماع أسباب التأخير في صرف المرتبات، وعلاقة الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي في إجراء التحويلات المالية، إضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة، وتقرير المتابعة والنشاط للعام 2017 ولجان الجرد.

وقدم حماد خلال الاجتماع مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي، وتفعيلها للمساهمة في الحد من عملية التضخم من أجل تحقيق مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات السياسة المتمثلة في الضرائب، وإنفاق الحكومة، والدين العام.

واستعرض الاجتماع رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع الخبراء بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة تسهم في حلحلة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة، بحسب إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء.

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