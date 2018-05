المتوسط:

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أسابيع الاثنين مع تعزز الشهية للأصول العالية المخاطر مثل الأسهم في ظل ارتفاع الدولار وانحسار التوترات بشبه الجزيرة الكورية.

وتدهور سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1318.14 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 مارس عند 1310.11 دولار للأوقية، بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم يونيو 4.20 دولار أو 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1319.20 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى تي.ديل لأوراق المالية “تعرض الذهب لضغوط بيع مع ارتفاع الدولار الأميركي وانحسار المخاطر الجيوسياسية”.

وجرى تداول الذهب قرب مستويات دعم مهمة. وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس “نلحظ مستويي دعم مهمين – 1307دولارات و1300 دولار” مضيفا أن “كسر هذين المستويين سيجلب المزيد من ضغوط البيع”.

وارتفع الدولار إلى قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام اليورو بعد صدور بيانات ألمانية أضعف من المتوقع أثرت سلبا على العملة الأوروبية الموحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.33 دولار للأوقية بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 16.18 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 903.40 دولار، بعدما هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 898.10 دولارللأوقية.

The post هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية