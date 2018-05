المتوسط:

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاق مع قبرص اليونانية لربط حقل “أفروديت” للغاز بها، مضيفا في كلمة أمام غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة أن بلاده تريد ربط خط أنابيب حقل “أفروديت” القبرصي في البحر المتوسط بمنشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر.

وأكد الملا أن ثمة تفاهما مشتركا بين البلدين للعمل على إنجاز اتفاق بهذا الشأن في أسرع وقت.

يذكر أن حقل “أفروديت” القبرضي وحقل “ظهر” المصري جاءا ثمرة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق البحر المتوسط وقعها البلدان عام 2013، وهي اتفاقية ترفضها تركيا قانونيا.

من جاب آخر ذكر وزير البترول المصري أن القاهرة تستعد لجولة عروض في المناطق البحرية غير المستكشفة غربي دلتا النيل حتى حدود ليبيا.

وأضاف الوزير أن مصر قد تدعو أيضا الشركات إلى تقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية العام.

The post الملا: تزايد التفاهم المصري القبرصي بالمجال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية