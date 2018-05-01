حماد يبحث أسباب تأخير المرتبات، ويشدد على ضرورة تسييلها خلال الأيام القادمة

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، مديرو الإدارات بالوزارة أسباب تأخير صرف المرتبات، مشددا على ضرورة الانتهاء من إجراء تسييلها خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع أسامة حماد مع مديرو الإدارات بالوزارة أمس الإثنين، لمناقشة أسباب التأخير في صرف المرتبات، وعلاقة الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي في إجراء التحويلات المالية.

وناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة، وتقرير المتابعة والنشاط للعام 2017 ولجان الجرد، وفق ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقدم وزير مالية خلال الاجتماع مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي، وتفعيلها للمساهمة في الحد من عملية التضخم من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات السياسة المتمثلة في الضرائب والانفاق الحكومة والدين العام.

واستعراض أسامة حماد رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع بيوت الخبرة بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة تسهم في حلحلة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة.

يشار إلى أن معظم القطاعات العامة في الدولة تعاني من تأخر مرتبات موظفيها منذ شهر يناير الماضي.

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