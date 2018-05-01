ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم بالسوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء مقارنة بأسعار الصرف أمس الإثنين.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 6.57 دينارات، مقارنة بـ6.47 دينارات يوم أمس الإثنين، وفق متعاملين في السوق، في حين بلغ سعره في السوق الرسمية 1.3423 دينار، ليصل فارق سعر الصرف بين السوقين 5.23 دينارات.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ممثالاً في تعاملات اليوم، حيث بلغ 9.04 دينارات، مقارنة بـ8.91 دينارات خلال اليومين الماضيين، كما بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.94 دينارات، مقابل 7.77 دينارات خلال الفترة نفسها.

ولا تزال العملة المحلية تحافظ على مستوى مستقر مقابل العملة الأميريكة منذ أسابيع، بعد أن هبط سعر صرف الدولار أكثر من 4 دينارات في أقوى انخفاض في سعره على مدار العام.

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