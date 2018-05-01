الخدمات الضمانية المرج تصرف مرتبات (مايو – يونيو) غداً الأربعاء

المرج 01 مايو 2018 (وال) – تشرع وحدة الشؤون المالية في مكتب الخدمات الضمانية المرج، في صرف مرتبات ومعاشات شهر مايو الجاري ويونيو المقبل غداً الأربعاء.

وقال مدير وحدة الشؤون المالية في المكتب عبد الله الكيلاني – لوكالة الأنباء الليبية – إن الوحدة ستودع صباح غداً الإربعاء ، المعاشات عن شهر مايو ويونيو في مصارف المدينة.

وأضاف الكيلاني أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة، بشأن صرف المعاشات للمضمونين بنظام الضمان الاجتماعي، بحسب توجيهات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس أحفيظة، بضرورة صرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين بصندوق الضمان الاجتماعي عن شهري مايو ويونيو 2018م مقدما قبل يوم 05 مايو كحد أقصى.

وأوضح أن أحفظية أصدر تعليماته بصرف المرتبات عن شهر يوليو مقدما قبل 01 يونيو 2018م كحد أقصى، موجها بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحاب السلف من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي، وأصحاب المعاشات عن الأشهر ” مايو، يونيو، يوليو” لسنة 2018م. وذلك مساعدة لهم على تحمل متطلبات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، نظرا للظروف الضاغطة للحياة اليومية.(وال – المرج) أ ف / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال