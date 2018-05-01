مالية الوفاق: أنشأنا لجنة لمطالبة الدول بسداد ديونها لليبيا

قال وزير المالية بحكومة الوفاق أسامة حماد، إن الوزارة كوّنت لجنة لمطالبة الدول المدينة لليبيا بسداد ديونها البالغة أكثر من 4 مليارات دولار.

وأوضح حماد في لقاء مع صحيفة “المونيتور”، الاثنين، أن الدول التي أقرضتها ليبيا، 31 دولة، أبرزها روسيا، وبعض الدول العربية والإفريقية.

ولفت حماد إلى أن ليبيا تواجه عوائق تحول دون استرداد هذه القروض؛ لعدم استجابة تلك الدول لطلبات الوزارة، وتحججها بوجود انقسام سياسي في ليبيا، وبأنها لا تستطيع تغطية هذه المبالغ من ميزانيّاتها لوجود عجز فيها.

من جهة أخرى، أكد حماد توحيد منظومة المرتبات في المنطقتين الشرقية والغربية، وصرفها عبر منظومة واحدة، منذ يناير الماضي.

يُذكر أن وزارة المالية أعلنت، منتصف أبريل الماضي، إنشاء لجنة للتنسيق مع مؤسسات الدولة كافة، لاسترجاع الديون الليبية، ومطالبة الدول بسداد الأقساط المستحقة عليها.

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