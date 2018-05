الجزائر ترفع الحظر على استيراد الهواتف والأجهزة الكهربائية وترفع رسوم الجمارك

المتوسط:

أعلن وزير التجارة الجزائري أن بلاده تخطط لرفع الحظر على واردات الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والأغذية وستفرض عليها في المقابل رسوما جمركية مرتفعة.

وقال وزير التجارة سعيد جلاب في مؤتمر صحفي: “ندرس فرض رسوم جمركية إضافية على السلع التامة الصنع.. هذا جزء من بحثنا عن أداة أكثر فاعلية”…”ستناقش الحكومة هذه الخطة في يونيو المقبل”.

وأضاف: “هذه إجراءات وقائية مؤقتة فقد علمتنا الأزمة دروسا”… “أوضحنا لشركائنا، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، أننا نمر بفترة صعبة. وقد تفهموا الموقف. وما زال الحوار جاريا معهم”، من دون أن يفصح الوزير عن موعد رفع الحظر عن الواردات.

وتأتي الخطوة في محاولة جديدة من الحكومة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية، ولتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.

وطبقت الجزائر حظر الاستيراد بداية العام الجاري بهدف تقليص الإنفاق بعد انخفاض إيرادات الطاقة إذ حل الحظر محل نظام تراخيص فرضته الحكومة عام 2016 في مسعى لم يكلل بالنجاح لخفض فاتورة الواردات.

وتمثل الطاقة 60 بالمئة من ميزانية الحكومة و95 بالمئة من إجمالي إيرادات صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتراجعت إيرادات النفط والغاز إلى النصف تقريبا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014 ما أضر كثيرا بالمالية العامة للدولة.

