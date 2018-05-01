الخميس مؤتمر صحفي لإدارة جهاز مشروع النهر الصناعي في طرابلس

طرابلس 01 مايو 2018 (وال) – تعتزم إدارة جهاز مشروع النهر الصناعي بعد غد الخميس عقد مؤتمر صحفي حول استمرار الاعتداء والسرقة والتخريب والنهب الذي تتعرض لها حقول آبار مياه منظومة الحساونة سهل الجفارة وخطوط ومسار منظومات مشروع النهر الصناعي.

هذا وسيكون الموتمر صباح يوم الخميس 3 مايو 2018 حول استمرار الاعتداء والسرقه والتخريب والنهب الذي تتعرض لها حقول آبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأوضحت الإدارة أن المؤتمر الصحفي سوف يعقد في قاعة الاجتماعات في مقر منظومة الحساونة سهل الجفارة في منطقة قصر بن غشير في مدينة طرابلس على تمام الساعة الحادية عشرة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه المؤتمر للتأكيد على أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يعتبر اعتداءً صارخا على مقدرات الشعب الليبي وتدميرا لمعادلة الحياة الطبيعية في ليبيا ووقف للإمداد المائي إلى أكثر من مدينة يتم إمدادها بالمياه عن طريق هذه الآبار التي تتعرض للانتهاك من قبل الخارجين عن القانون.(وال – طرابلس) ر ع / أ د

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