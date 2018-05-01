“تويتر” تتعاون مع “ديزني” لابتكار مضامين للشبكة الاجتماعية

كاليفورنيا-العنوان

أعلنت “ديزني” و”تويتر” أمس الإثنين عن اتفاق ستعمد بموجبه الشركة العملاقة في مجال الترفيه إلى ابتكار مضامين للشبكة الاجتماعية بما يشمل خصوصا برامج من قناة “اي اس بي ان” الرياضية التابعة لـ”ديزني”.

وجاء في بيان مشترك أن المحتوى سيشمل خصوصا برامج مباشرة سيكشف عن نسقها هذا الأسبوع خلال عروض عدة موجهة للمروجين.

هذه الشراكة ترتدي أهمية كبيرة لـ”تويتر” التي نشرت أخيرا أول تقريرين ربحيين لها يظهران أرباحا وتحاول تعزيز نموذجها الاقتصادي حاليا.

وحققت قيمة أسهم الشبكة الاجتماعية ارتفاعا الاثنين إذ سجلت عند الإغلاق ازديادا بنسبة 4,52 % إلى 30,31 دولارا في سوق تشهد تراجعا بنسبة 0,61 %.

كذلك ستقدم “ديزني” مضامين فيديو من انتاج شركات أخرى تابعة لها، من بينها “ايه بي سي” وشركة “مارفل” للانتاج، وفق البيان.

وقال ماثيو ديريلا نائب رئيس “تويتر” المكلف شؤون الشراكات، في تصريحات أوردها البيان إن هذه الشراكة “خطوة كبيرة إلى الأمام على صعيد تنمية مضامين الفيديو التي نقدمها”.

المصدر-وكالات



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