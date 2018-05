المتوسط:

أعلن وكلاء مرسيدس في روسيا بدء مبيعات سيارات “Mercedes-Maybach G650 Landaulet” في السوق المحلية.

ويتميز هيكل هذه السيارة بالعديد من التعديلات التي تضفي عليها روح السيارات رباعية الدفع الجبارة، فغطاء الصندوق الخلفي يمكن أن يطوى لتصبح السيارة شبيهة بسيارات البيك آب من الخلف، كما أن العجلات جاءت عريضة وكبيرة لتمكين السيارة من اجتياز أوعر الطرق.

وزودت المركبة الجديدة بنظام دفع رباعي ومحرك جبار بسعة بـ 12 أسطوانة وسعة 6 لترات قادر على توليد عزم 612 حصانا.

أما القمرة الداخلية فقد جاءت في قمة الفخامة والعصرية، ومزودة بمقاعد واسعة مكسوة بأفضل أنواع الجلود، بالإضافة إلى شاشات متطورة توضع أمام كل راكب، وأحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف.

وطرحت مرسيدس من هذه السيارة 99 نسخة فقط في أسواق العالم المختلفة، بيعت آخرها بسعر يقارب 1.2 مليون يورو.

The post وكلاء مرسيدس: أفخم نماذج “G-CLASS” تدخل السوق الروسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية