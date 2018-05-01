دبي تدشّن المرحلة الثالثة من مجمع الطاقة الشمسية

دبي-العنوان

دشّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروعا جديدا بقدرة 200 ميغاوات ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها الإجمالية 800 ميغاوات في مجمع الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.

وسيتم تنفيذ المشروعين الآخرين ضمن هذه المرحلة بقدرة 300 ميغاوات لكل منهما خلال عامي 2019 و2020.

ويقوم مشروع “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية” على إنتاج نحو ألف ميغاوات بحلول 2020، ونحو 5 آلاف ميغاوات بحلول 2030.

ونفذت المرحلة الاولى من المشروع في 2013 وشملت 152 الفا من الألواح الشمسية الكهروضوئية بطاقة 13 ميغاوات، بينما افتتحت المرحلة الثانية في مارس 2017 بقدرة بلغت 200 ميغاوات.

وينفذ المرحلة الثالثة من المشروع كونسورسيوم تقوده مؤسسة “مصدر” التي تتخذ من أبوظبي مقرا وبقدرة تبلغ 800 ميغاوات، من المقرر أن يتم تدشين هذه المرحلة في 2020.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت حكومة إمارة دبي ترسية عقد تنفيذ مرحلة رابعة في مشروعها للطاقة الشمسية على تحالف يضم شركتين سعودية وصينية وبتكلفة بلغت أكثر من 3,8 مليارات دولار.

والمرحلة الرابعة هذه هي الأخيرة ضمن المشروع. وسيتم ضمن هذه المرحلة بناء محطة بقدرة تبلغ 700 ميغاوات، يجري تدشينها على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2020.

المصدر-وكالات



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